Россия впервые оказалась в тройке крупнейших торговых партнеров Индии

Россия впервые вошла в тройку главных торговых партнеров Индии, пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты по данным Минпромторга Дели. Из них следует, что за январь-май 2023 года объем двусторонней торговли увеличился в 3,8 раза и достиг рекордных $27,1 млрд.

Индия закупила российских товаров на сумму $26,5 млрд, за рассматриваемый период показатель вырос в 3,9 раза. Россия нарастила закупки в 2,6 раза, до $639 млн.

Крупнейшим торговым партнером Индии по-прежнему остался Китай. Объем товарооборота между Дели и Пекином составил $41,1 млрд, сократившись за год на 9,3%. Второе место заняли США, чей торговый оборот с Индией составил $30, 4 млрд. Это на 12,5% меньше прошлогоднего показателя. На четвертой строчке оказались ОАЭ, объем их торговли с Индией за первые пять месяцев упал на 11%, до $24,2 млрд. Саудовская Аравия заняла пятое место. Объем торговли с Дели за рассматриваемый период составил $18,3 млрд. Он снизился на 11% за год.

Индия, Китай, Турция и Азербайджан смогли заместить Евросоюз во внешней торговле России, сообщал в интервью РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. По его словам, с этими странами у Москвы активно растет объем товарооборота. По оценке Давыдова, доля государств Европейского союза в структуре торговли России за два года снизилась с 38 до 17,6%.

Ранее сообщалось, что Европа продолжила торговать с Россией за рубли.