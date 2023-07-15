Европейские промышленники призвали не вводить санкции против «Русала»

Ассоциация European Aluminium призвала Евросоюз не вводить санкции против компании «Русал», которая является крупнейшим в России производителем алюминия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на меморандум, разосланный членам объединения.

Он датирован июлем 2023 года. Из документа следует, что «широкое распространение деятельности «Русала» по всему миру делает санкции в отношении этой компании более проблематичными, поэтому следует их избегать».

«Русал» в прошлом году произвел 4 млн тонн первичного алюминия, что составляет около 6% всех его поставок в мире, уточняется в меморандуме.

В Еврокомиссии и «Русале» воздержались от комментариев.

Не поддерживая ограничения в отношении крупнейшего производителя, европейские промышленники выступают за санкции против российской алюминиевой отрасли в целом.

«Отрасль поддерживала любые усилия правительства США и союзников по преодолению продолжающегося кризиса, «включая новые тарифы на импорт алюминия из России, объявленные ранее в этом году», — отмечается в документе.

В марте США ввели пошлину на ввоз металла в страну в 200%. В мае Великобритания ввела эмбарго на поставки российского алюминия.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.