На Украине сообщили о росте цен на овощи на 22% за месяц

Глава союза крестьянства Украины Иван Томич заявил в эфире украинского телеканала «Рада», что за месяц овощи подорожали на 22%. Запись эфира опубликована на YouTube.

Помимо повышения цен на топливо, основными факторами роста цен Томич назвал боевые действия и вызванный ими кризис, миграцию сельского населения и затянувшуюся холодную весну.

При этом замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил украинцев о возможном росте цен на белое мясо и яйца.

Также за месяц подорожал картофель — на 22%, на 21% выросли цены на капусту, на 20% — за яблоки, на морковь — на 9%. При этом стоимость килограмма моркови составляет 54,7 гривен или $1,61, а картофеля — 12 гривен или $0,3.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с безудержным ростом внешнего долга.