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В РФ бизнес может заняться софинансированием медицины

«Ъ»: «Деловая Россия» разработает проекты частного софинансирования медицины

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Общественная организация «Деловая Россия» планирует разработать проекты частного софинансирования медицины, сообщает «Коммерсантъ».

В организации отметили, что при условии не всегда прозрачного расходования денег и нерациональным использованием средств на медицину малый и средний бизнес может принять участие в проектах с целевым использованием налоговых платежей, а также с пожертвованиями в госфонды при наличии льгот для благотворителей.

«Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что на деле система здравоохранения недофинансирована не только сейчас, но и хронически: в РФ планка расходов на нее никогда не поднималась выше 4% ВВП при показателе в 6% в развитых странах», — говорится в публикации.

До этого ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава Олег Янушевич говорил, что процент частной медицины в России достаточно высок, но он не связан с тем, что государство не финансирует стоматологию.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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