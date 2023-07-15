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OceanGate исчезла из соцсетей

Компания-производитель батискафа «Титан» OceanGate удалила все свои соцсети

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Matt Mills McKnight/Reuters

Компания-производитель батискафа «Титан» OceanGate удалила все свои аккаунты в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Сайт компании отображает только сообщение о том, что OceanGate приостановила все исследовательские и коммерческие операции. Исчезли аккаунты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также Twitter и LinkedIn.

18 июня, через 1 час 45 минут после погружения, пропала связь с подводным аппаратом, который следовал к «Титанику». Обломки батискафа обнаружили в районе поисков 22 июня. Все находившиеся на борту пассажиры погибли.

Ранее компания OceanGate Expeditions заявила, что приостанавливает свою деятельность после того, как ее батискаф «Титан» затонул в водах Атлантического океана в июне.

До этого издание Insider со ссылкой на интервью погибшего руководителя компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша сообщило, что в 2018 году, в ходе очередного погружения в батискаф «Титан» ударила молния.

Ранее двое мужчин каталисьпо Красноярску в надувном бассейне.

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Гибель батискафа «Титан»
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