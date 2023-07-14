Компания SLB прекратила поставки в Россию

Американская нефтесервисная компания SLB (ранее - Schlumberger) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию. Об этом сообщается на сайте компании.

«SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ранее запрет распространялся лишь на поставки в РФ из США, Великобритании, ЕС и Канады, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что руководство американской нефтесервисной компании SLB ограничило бизнес-операции на российском рынке, чтобы сохранить присутствие в условиях международных санкций, введенных западными странами против РФ.

Под новые ограничения попали поставки всех продуктов и технологий, произведенных подразделениями SLB в США, Великобритании, странах Европейского Союза (ЕС) и Канаде. Из вышеперечисленных государств продукция американской нефтесервисной компании не будет импортироваться на российский рынок.

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