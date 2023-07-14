Еврокомиссия и ЕЦБ спорят из-за использования замороженных активов РФ

Между Еврокомиссией и Европейским Центральным банком (ЕЦБ) возникли споры по поводу использования замороженных активов России, сообщает агентство Bloomberg.

»Евросоюз вступил в спор с Европейским центральным банком по поводу планов использования прибыли от более чем € 200 миллиардов ($217 миллиардов) в замороженных активах российского Центрального банка для помощи в восстановлении Украины», — сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила, что действия против санкционных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты, сообщает Bloomberg. Она отметила, что на карту поставлена ​​сумма, намного превышающая несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине. Некоторые государства-члены ЕС поддержали предостережение Лагард, пишет источник.

Bloomberg отмечает, что замороженные активы РФ могут принести около €3 миллиардов прибыли, хотя по некоторым оценкам эта цифра может быть еще выше.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза не нацелены на полную конфискацию замороженные активы РФ в европейских странах, для этого нет соответствующих юридических обоснований.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.