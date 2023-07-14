Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогера Чекалиной

Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) до 21 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

Следствие требует домашнего ареста из-за того, что Лерчек общалась со стилистом Эльвирой Янковской во время очной ставки по делу о поддельных сумках. Это и выход в интернет является нарушением назначенного ранее судом «запрета определенных действий».

Лерчек просила у следствия возможности оплачивать налоги через личный кабинет в телефонном приложении.

Ранее в этот день Пресненский суд Москвы отказался перевести супруга Лерчек Артема Чекалина под домашний арест.

В Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить блогеру Лерчек меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест. С 16 марта супругам Чекалиным запрещено, в том числе, пользоваться интернетом и ночевать не дома. В начале весны Лерчек стала фигурантом двух уголовных дел — о неуплате налогов на сумму 311 млн руб. и отмывании денег в размере 133 млн руб. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Ранее Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони.