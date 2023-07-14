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Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогера Чекалиной

Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогера Лерчек до 21 июля

Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) до 21 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

Следствие требует домашнего ареста из-за того, что Лерчек общалась со стилистом Эльвирой Янковской во время очной ставки по делу о поддельных сумках. Это и выход в интернет является нарушением назначенного ранее судом «запрета определенных действий».

Лерчек просила у следствия возможности оплачивать налоги через личный кабинет в телефонном приложении.

Ранее в этот день Пресненский суд Москвы отказался перевести супруга Лерчек Артема Чекалина под домашний арест.

В Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить блогеру Лерчек меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест. С 16 марта супругам Чекалиным запрещено, в том числе, пользоваться интернетом и ночевать не дома. В начале весны Лерчек стала фигурантом двух уголовных дел — о неуплате налогов на сумму 311 млн руб. и отмывании денег в размере 133 млн руб. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Ранее Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони.

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