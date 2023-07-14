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В Минфине предложили снизить дисконт нефти Urals при налогообложении

Сазанов: дисконт нефти марки Urals при налогообложении может быть снижен с $25 до $20

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Евгений Биятов/РИА Новости

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что в Госдуме одобрили предложенные правительством поправки, по которым предлагается уменьшение дисконта нефти российской марки Urals к бенчмарку Brent с $25 до $20 за баррель с 1 сентября текущего года. Его слова передает ТАСС.

«Предлагается уменьшить дисконт к цене сорта Urals, используемый для целей расчета НДПИ и НДД, до $20», — указал замминистра на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По информации Сазанова, в настоящее время максимальный размер дисконта составляет $25», — пояснил замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на данные ценового агентства Argus, сообщало, что стоимость российского экспортного сорта нефти Urals в порту Новороссийска составила $59,98 за баррель, что практически равняется установленного западными странами ценовому потолку в $60 за баррель. Отмечается, что такие уровни еще не считаются нарушением и позволяют использовать услуги западных компаний для перевозки нефти.

Ранее Минфин РФ прокомментировал налоговую нагрузку в ресурсных секторах экономики.

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