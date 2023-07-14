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Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 год

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на $886 млрд

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Global Look Press

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом в $886 млрд, передает РИА Новости результаты голосования.

Проект поддержали 219 проголосовавших конгрессменов, против – 210 человек.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли на слушаниях в конгрессе заявил, что США придется удвоить свой и без того рекордный оборонный бюджет, в случае если конфликт на Украине приведет к краху миропорядка и началу конфликта великих держав.

Белый дом запрашивал для Пентагона на 2024 год исторически рекордный бюджет в $842 млрд. Эта сумма превысила объемы бюджета в 2023 году на $26 млрд.

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти предлагал включить в бюджет Пентагона на 2024 год любую дополнительную помощь Украине.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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