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Стали известны последствия попыток Еврокомиссии вывести налог на российские активы

Bloomberg: попытки ЕК ввести налог на активы РФ могут дестабилизировать зону евро

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейский центробанк (ЕЦБ) не поддержал предложение Еврокомиссии взимать высокие налоги на непредвиденную прибыль с доходов, полученных в результате реинвестирования замороженных активов РФ, объем которых в ЕС оценивается в 200 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что руководитель ЕЦБ Кристин Лагард обсудила с министрами экономики и финансов еврозоны инициативу по введению подобного налога. Она подчеркнула, что данное предложение «может привести к дестабилизации зоны евро и снизить ликвидность евро, а также выступила против реализации проекта.

Эти меры могут подорвать веру инвесторов в европейскую валюту, поэтому «потенциальные потери могут значительно превзойти суммы, которые Еврокомиссия намерена собрать» таким образом, считает Лагард.

В ЕК заявили, что не считают подобные риски серьезными, ведь налог предполагается вводить только на прибыль с замороженных активов, а сами они останутся нетронутыми.

До этого стало известно, что Европейский союз (ЕС) может ввести «налог на выход» для попавших под санкции лиц, которые захотят вывести свои активы из европейской юрисдикции, полученные средства могут, в том числе, пойти на финансирование восстановления Украины после конфликта.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России

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