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В Индии пообещали решить вопрос с застрявшими российскими рупиями

Reuters: Центробанк Индии выпустит руководство по проблемам с торговлей за рупии

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Global Look Press

В ближайшие несколько дней Центробанк Индии может выпустить методичку для финансовых организаций, чтобы решить часть проблем при торговле за рупии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на сообщение высокопоставленного представителя торгового ведомства страны.

По словам представителя ведомства, сейчас рупии работают в качестве бартерной валюты, что усложняет их использование в международной торговле. При этом какие-либо еще подробности чиновник не привел.

Проблема с конвертируемостью рупий стала явной на фоне увеличения закупок нефти из России. С учетом проблем при расчетах в долларах, стороны перешли к торговле в местных валютах. Однако российские организации столкнулись с тем, что их доходы нельзя вывести из индийских банков.

В начале июня агентство Bloomberg сообщило, что в торговом обороте России и Индии образовался большой дисбаланс экспорта и импорта: Москва отправляет гораздо больше продукции Нью-Дели, чем получает из азиатской страны. В итоге из-за валютных ограничений на индийском внутреннем рынке РФ ежемесячно накапливает от экспорта нефти до $1 млрд в рупиях, которые невозможно вывезти.

Ранее российскому Центробанку порекомендовали развивать расчеты в рупиях, дирхамах и риалах.

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