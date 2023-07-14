Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия ужесточит с 2024 года условия финансовой помощи Украине

Замглавы Домбровскис: Еврокомиссия ужесточит с 2024 года условия финансовой помощи Украине

close
100%
Global Look Press

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ужесточает с 2024 года условия предоставления финансовой помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма в €50 млрд на следующие четыре года будет выделяться только в обмен на проведение конкретных реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны.

Домбровскис подчеркнул, что €33 млрд из этих средств будут предоставляться в виде кредитов и €17 млрд — в виде грантов.

«Чтобы получать финансирование, Киев должен принять план реконструкции Украины, который будет включать реформы и инвестиции, а также реформы, необходимые для вхождения Украины в ЕС», — добавил еврочиновник.

В настоящее время, согласно программе 2023 года помощи Украине, Киев получает от ЕС €18 млрд за год, или €1,5 млрд в месяц.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк и страны Евросоюза направят Киеву больше €400 млн. По его словам, это «поможет финансировать наиболее актуальные проекты по восстановлению, в частности, объектов критической инфраструктуры».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях