Еврокомиссия ужесточит с 2024 года условия финансовой помощи Украине

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ужесточает с 2024 года условия предоставления финансовой помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма в €50 млрд на следующие четыре года будет выделяться только в обмен на проведение конкретных реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны.

Домбровскис подчеркнул, что €33 млрд из этих средств будут предоставляться в виде кредитов и €17 млрд — в виде грантов.

«Чтобы получать финансирование, Киев должен принять план реконструкции Украины, который будет включать реформы и инвестиции, а также реформы, необходимые для вхождения Украины в ЕС», — добавил еврочиновник.

В настоящее время, согласно программе 2023 года помощи Украине, Киев получает от ЕС €18 млрд за год, или €1,5 млрд в месяц.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк и страны Евросоюза направят Киеву больше €400 млн. По его словам, это «поможет финансировать наиболее актуальные проекты по восстановлению, в частности, объектов критической инфраструктуры».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.