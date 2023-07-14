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В Германии заявили, что Россия может долго сопротивляться санкциям

Spiegel: экономика России может годами выдерживать любое экономическое давление

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Западные санкции не смогли сломить российскую экономику, которая может годами выдерживать вводимые ограничения. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Эксперты рынка посчитали, что несмотря на ослабление российского рубля, экономика России не впала в рецессию. При этом слабый рубль помогает властям, которые могут покрыть дефицит госбюджета за счет продажи сырья. Речь идет о том, что доходы от экспорта топлива Россия получает в иностранной валюте, а выплачивает пенсии, зарплаты и производит расходы внутри страны уже в рублях. Поэтому, даже если цена на нефть не меняется, то Россия может получить больше прибыли при падении курса рубля.

Специалисты добавили, что признаков нервозности в Москве из-за уменьшения доходов государства пока не наблюдается, так как у России достаточно возможностей для поддержки бюджета. Кроме того, даже на уровне дефицита бюджета в 3-4% страна может держаться годами. Это происходит из-за устойчивого развития экономики страны.

Аналитики посчитали, что, несмотря на рост ВВП России, благосостояние россиян не улучшается, так как цены на товары продолжают расти. При этом традиционные подсчеты экономических показателей указывают на то, что в стране нет серьезного кризиса в экономике.

9 июля Al Jazeera писала, что экономика России смогла устоять на фоне введения множества санкций западными странами, вызванных началом спецоперации на Украине. В итоге Запад так и не смог изолировать Москву, но и даже добился ее процветания.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что из-за западных санкций полки в России не опустели.

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