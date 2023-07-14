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«Соллерс» перезапустит бывший завод Isuzu

«Соллерс»: в Ульяновске восстановят работу завода Isuzu для сохранения рабочих мест

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Unsplash

В Ульяновске восстановят работу завода Isuzu для сохранения рабочих мест и загрузки мощностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на автопроизводителя «Соллерс».

«Соллерс» планирует перезапустить работу производственной площадки АО «Исузу Рус» в Ульяновске с целью сохранения рабочих мест и обеспечения загрузки существующих производственных мощностей», — указано в сообщении пресс-службы компании.

В первую очередь, на заводе в Ульяновске начнется производство запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu для того, чтобы удовлетворить спрос и выполнить гарантийные обязательства перед клиентами, а также для сервисного обслуживания.

Ранее компания «Соллерс» сообщила о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО «Исузу Рус».

Японский автоконцерн Isuzu покинул российский рынок и передал акции дочернего предприятия в России компании «Соллерс» из-за отсутствия перспектив по возобновлению работы.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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