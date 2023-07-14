«Соллерс» закрыл сделку по покупке активов японской компании Isuzu в России

Автомобилестроительная компания «Соллерс» (Sollers) сообщила, что закрыла сделку по приобретению 100% долей «Исузу Рус». Об этом сообщается на сайте компании.

В компании заявили, что теперь она будет осуществлять поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и осуществления сервисного обслуживания.

Кроме того, «Соллерс» планирует перезапустить работу производственной площадки «Исузу Рус» в Ульяновске, чтобы сохранить рабочие места и обеспечить загрузку существующих производственных мощностей.

До этого агентство Kyodo сообщило, что японский автоконцерн Isuzu покинул российский рынок и передал акции дочернего предприятия в России компании «Соллерс» из-за отсутствия перспектив по возобновлению работы.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.