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Microsoft разработал новый шрифт по умолчанию

В Microsoft установят новый шрифт по умолчанию для своих продуктов вместо Calibri

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Depositphotos

Главный менеджер программ Microsoft Сай Дэниэлс сообщил, что отказ компании от популярного шрифта Calibri вызван тем, что экраны последних поколений создаются с более высоким разрешением. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы приступаем к заключительному этапу этих масштабных изменений, когда Aptos начнет использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel сотнями миллионов пользователей», — сообщил Дэниэлс.

По его словам, в ближайшие месяцы все клиенты будут переведены на новый шрифт по умолчанию. Он добавил, что шрифт Calibri использовался 15 лет.

Ранее разработчик и блогер с ником NTDev сумел запустить рабочую версию операционной системы Windows 11 от Microsoft на ПК, у которого имеется всего 176 МБ оперативной памяти. Подобный объем оперативки составляет примерно 1/20 от минимальных рекомендуемых требований Microsoft. Чтобы суметь запустить ОС, блогеру пришлось минимизировать процессы внутри Windows 11.

NTDev пояснил, что активно урезал функционал ОС, а также сократил количество драйверов до минимума. По данным журналистов, текстовая версия Windows 11 без графики способна работать и на 96 МБ оперативной памяти, однако NTDev удалось сохранить знакомый образ рабочего стола популярной ОС.

Ранее была названа дата остановки работы Windows 11.

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