Россияне стали активнее скупать недвижимость за рубежом

В начале 2023 года россияне начали активно приобретать недвижимость за рубежом. Спрос на такие покупки увеличился на треть (36%) в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики Intermark Real Estate в своем исследовании, передает РБК.

По данным исследования, наиболее популярным у граждан РФ стал Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). На втором месте расположился Таиланд, на третьем — Турция.

«Дубай привлекает россиян благоприятным налогообложением, устойчивым ростом экономики, нейтральным статусом в отношении политических событий», — объяснила партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева.

Кроме того, количество российских сделок с жильем в Таиланде по результатам первого полугодия возросло в 2,6 раза по сравнении с аналогичным периодом годом ранее. В Турции же россияне приобрели на треть больше недвижимости, чем в 2022-м.

Лидером по приросту спроса оказались страны Карибского бассейна и Вануату. По данным исследования, с января по июнь текущего года россияне приобрели на Карибах в 2,4 раза больше объектов, чем в первые шесть месяцев прошлого года, а число запросов на приобретение жилья в Вануату выросло в три раза.

До этого газета «Коммерсант» писала, что спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде в январе-марте 2023 года вырос на 57% в годовом выражении, а в Индонезии — на 39%.

Ранее спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости вырос более чем в два раза в 2022 году.