Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне стали активнее скупать недвижимость за рубежом

Intermark Real Estate: спрос россиян на покупку жилья за рубежом вырос на 36% в 2023 году

close
100%
SORP Group 

В начале 2023 года россияне начали активно приобретать недвижимость за рубежом. Спрос на такие покупки увеличился на треть (36%) в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики Intermark Real Estate в своем исследовании, передает РБК.

По данным исследования, наиболее популярным у граждан РФ стал Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). На втором месте расположился Таиланд, на третьем — Турция.

«Дубай привлекает россиян благоприятным налогообложением, устойчивым ростом экономики, нейтральным статусом в отношении политических событий», — объяснила партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева.

Кроме того, количество российских сделок с жильем в Таиланде по результатам первого полугодия возросло в 2,6 раза по сравнении с аналогичным периодом годом ранее. В Турции же россияне приобрели на треть больше недвижимости, чем в 2022-м.

Лидером по приросту спроса оказались страны Карибского бассейна и Вануату. По данным исследования, с января по июнь текущего года россияне приобрели на Карибах в 2,4 раза больше объектов, чем в первые шесть месяцев прошлого года, а число запросов на приобретение жилья в Вануату выросло в три раза.

До этого газета «Коммерсант» писала, что спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде в январе-марте 2023 года вырос на 57% в годовом выражении, а в Индонезии — на 39%.

Ранее спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости вырос более чем в два раза в 2022 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях