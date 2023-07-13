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Мир может столкнуться с дефицитом апельсинового сока

VdF: миру угрожает дефицит концентрата апельсинового сока из-за низкого урожая

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Миру угрожает дефицит концентрата апельсинового сока, а также рост цен на него. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на директора Ассоциации производителей фруктовых соков Германии Клауса Хайтлингера.

Сложившаяся ситуация обусловлена низким уровнем урожая на территории крупнейшего мирового поставщика апельсинового концентрата — Бразилии. При этом похожие проблемы начались у США, где ураганы и распространение болезней цитрусовых растений привели к снижению объемов сбора урожая. Также тяжелые погодные условия создали схожую ситуацию в Мексике и Испании.

По данным издания, за год фунт апельсинового концентрата подорожал почти на треть — с $2,02 до $2,73. При этом в январе прошлого года фунт концентрата стоил всего $1,42. Хайтлингер добавил, что при сохранении текущей ситуации в следующем году на рынке цитрусовых может начаться кризис.

9 июля президент Федерации производителей молочных продуктов Борис Бере заявил, что Швейцария может перестать производить популярные во всем мире сыры и впервые в истории будет импортером молока из-за того, что молочные фермы в стране закрываются.

Ранее миру предрекли высокую инфляцию через два года.

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