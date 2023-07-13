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Юрист предложила решение для борьбы с наживой на авторских правах

Юрист Ярмуш предложила создать общедоступные банки данных с фотографиями

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Схема заработка на авторских правах уже набрала популярность в России. Истцы привлекают СМИ и крупные организации к ответственности через суды за якобы использование без разрешения их фотоснимков. В итоге компаниям приходится выплачивать крупные штрафы. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в эфире телеканала «360» предложила выход из сложившейся ситуации. По ее словам, необходимо создать единый банк фотографий, где будут храниться снимки, разрешенные к свободному использованию.

«Плюс, конечно, каждое средство массовой информации может само запастись желанием и организовать себе собственную базу данных фотографий, чтобы не брать откуда-то эти фотографии из свободного доступа, из сети», — добавила адвокат.

Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко в свою очередь отметил, что предельный штраф необходимо существенно снизить — с пяти миллионов до 100 тысяч рублей. Тогда, по его мнению, иски перестанут приносить выгоду.

Ранее Верховный суд РФ разрешил блокировать до суда пиратские фильмы и музыку.

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