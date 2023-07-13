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Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года

ЦБ РФ сообщил о снижении внешнего долга России на $33 млрд с начала года

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Внешний долг России на 1 июля 2023 года составил $347,7 млрд, что на 8,7% ниже показателя на начало 2023 года. Это самый низкий показатель с 2006 года, сообщает ЦБ РФ.

«В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, <…> что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций», — отметил регулятор.

В сообщении обратили внимание, что важную роль здесь сыграло уменьшение задолженности госорганов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.

По данным ЦБ, внешний долг России на 1 января 2023 года составил $380,5 млрд, в 2022 году эта цифра снизилась на $101,8 млрд.

В мае стало известно, что внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до минимальных 16,6%. Меньший показатель среди крупнейших экономик зафиксировали в Китае, где за год задолженность сократилась с 15,4% до 13,7%. Следующую строчку занимает Индия с суммой внешнего долга в 19,1% ВВП.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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