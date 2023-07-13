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Мутко рассказал о субсидировании ипотеки при росте ключевой ставки

Мутко: правительство РФ будет больше субсидировать ипотеку при росте ключевой ставки

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил, что правительство будет больше субсидировать ипотечные программы при увеличении ключевой ставки Центробанком. Об этом он сообщил ТАСС в ходе рабочей поездки в Казань.

«Если это (увеличение ключевой ставки — «Газета.Ru») произойдет, рыночная ставка, безусловно, поднимется», — сказал он, ответив, что увеличение будет «несущественно».

По его словам, 40% ипотеки в России субсидируется государством. Речь идет о семейной и льготной ипотеках, подчеркнул он. «Ставка здесь останется на прежнем уровне. Просто государству придется больше дотировать», — заявил Мутко.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса Банка России не исключила возможность повышения ключевой ставки. 28 июня сигнал о росте показателя давал зампред Банка России Алексей Заботкин.

Как считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, возможное повышение Центробанком ключевой ставки 21 июля вызовет нагрузку на бюджет и ударит по экономике России.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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