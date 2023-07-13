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В Совете Федерации хотят ввести запретительные пошлины на товары из недружественных стран

В СФ предложили ввести запретительные пошлины на мебель и бумагу из недружественных стран

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Павел Бедняков/РИА Новости

Совет по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации разработал проект, который предлагает правительству страны ввести запретительные ввозные пошлины на импорт ряда видов мебели, бумаги и упаковки из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобное предлагается сделать, чтобы развить внутренний рынок.

В совете считают, что для этого необходимо ввести дополнительные или запретительные ввозные таможенные пошлины на импорт лесобумажных товаров из недружественных стран (отдельные виды мебели, бумаги и упаковки).

До этого стало известно, что в правительство России подадут обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом биологически активных добавок (БАДы) в стране. Это сделают из-за большого количества нелегальной продукции на отечественном рынке.

В составе контрафактной продукции могут быть запрещенные сильнодействующие вещества. «Деловая Россия» выступила с предложением ввести в качестве мер реагирования проведение контрольной и мониторинговой закупки органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве БАДов, а также отменить мораторий на введение внеплановых проверок бизнеса.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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