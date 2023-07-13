В Совете Федерации хотят ввести запретительные пошлины на товары из недружественных стран

Совет по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации разработал проект, который предлагает правительству страны ввести запретительные ввозные пошлины на импорт ряда видов мебели, бумаги и упаковки из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобное предлагается сделать, чтобы развить внутренний рынок.

В совете считают, что для этого необходимо ввести дополнительные или запретительные ввозные таможенные пошлины на импорт лесобумажных товаров из недружественных стран (отдельные виды мебели, бумаги и упаковки).

До этого стало известно, что в правительство России подадут обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом биологически активных добавок (БАДы) в стране. Это сделают из-за большого количества нелегальной продукции на отечественном рынке.

В составе контрафактной продукции могут быть запрещенные сильнодействующие вещества. «Деловая Россия» выступила с предложением ввести в качестве мер реагирования проведение контрольной и мониторинговой закупки органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве БАДов, а также отменить мораторий на введение внеплановых проверок бизнеса.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.