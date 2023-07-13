Выручка несырьевых компаний в России начала расти

Доход отечественных компаний, которые не участвуют в добыче сырья, впервые за год начал расти. Так, обороты таких предприятий в апреле выросли на 7,4%. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные аналитической̆ службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом выручка российских крупных и средних предприятий, не связанных с нефтегазовой̆ промышленностью, с января по апрель 2023-го увеличилась в годовом выражении на 0,4%, до 52,8 трлн рублей, говорится в исследовании организации.

По данным издания, самый высокий рост показали отрасли электроэнергетики, строительства, научной деятельности, транспортировки и хранения. Также неплохие показатели смогли продемонстрировать гостиничный̆ и ресторанный̆ бизнес.

26 июня «Известия», ссылаясь на данные госпортала «Электронный бюджет» писали, что поступления в федеральный бюджет России от таможенных пошлин в 2023 году снизились на 1,1 трлн руб. по сравнению с прошлогодним показателем.

Ранее Минфин оценил дефицит российского бюджета в январе — марте в 2,4 трлн рублей.