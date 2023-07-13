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В России заявили, что цифровой рубль может помочь бороться с коррупцией

Глава Казначейства Артюхин: внедрение цифрового рубля поможет в борьбе с коррупцией в РФ

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Depositphotos

Все платежи, которые будут происходить при помощи цифрового рубля, будут прозрачными. Поэтому внедрение такой валюты можно назвать одной из форм борьбы с коррупцией в стране. Об этом РИА Новости заявил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

«Пожалуй, что да. Но сейчас я уже отвечаю не как казначей, а как эксперт. Что касается государственных платежей, государственных денег, то здесь очевидно, что полная прозрачность», — отметил Артюхин.

По его словам, важность и удобство цифрового рубля будет доказано не сразу и для этого потребуется определенное время. Кроме того будут выявляться разные вещи по ходу его использования, которые будут меняться и корректироваться. Поэтому в данном вопросе лучше не спешить и спокойно подождать.

12 июля в проекте положения Банка России, устанавливающем правила работы платформы цифрового рубля сообщалось, что пользователи цифрового рубля должны зарегистрироваться в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь простую электронную подпись для открытия счета и проведения операций с данной формой денег.

Ранее ЦБ назвал три главных мифа о цифровом рубле.

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