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Маркетплейсы могут начать платить НДС 20% за иностранные товары

«Известия»: маркетплейсы просят не вносить НДС 20% на иностранные товары в ЕАЭС

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Shutterstock

Белоруссия и Казахстан выступили с инициативой о вводе НДС в размере 20% для зарубежных товаров, поступающих на маркетплейсы, на территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что инициативу поддержали в Минпромторге и уже подготовили соответствующий законопроект. При этом компания Wildberries уже обратилась в Минэкономразвития с просьбой отказаться от этой меры. В компании отметили, что, в случае введения нового налога, его исчислением и взиманием будут вынуждены заниматься сами маркетплейсы. Также подчеркивается, что благодаря поступлению дешевых товаров из-за рубежа, в том числе, из Китая, было снижено санкционное давление на Россию. Рост цен на зарубежные товары, по мнению представителей маркетплейса, негативно скажется на трансграничной торговле РФ с другими странами.

Представители другого крупного маркетплейса Ozon прогнозируют сокращение рынка трансграничной торговли в несколько раз после введения нового налога.

«С рынка пропадет часть популярных в РФ товаров, которые не имеют релевантных отечественных аналогов или крупных дистрибьютеров в стране. Более дешевые предложения продавцов из других стран, например, из Китая, стимулируют рынок к здоровой ценовой конкуренции», — подчеркнули в компании.

При этом сторонники законопроекта считают, что он улучшит условия для отечественных товаров и уравняет их в правах с иностранными аналогами.

Ранее сообщалось, что большинство россиян хотят заказывать алкоголь с доставкой через маркетплейсы и магазины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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