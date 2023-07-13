Стали известны главные страхи крупного и среднего бизнеса

Новая волна мобилизации в России и новые санкции являются ключевыми страхами представителей крупного и среднего бизнеса. Самыми серьезными проблемами их считают 34% и 29% респондентов, следует из опроса группы компаний «Актион». Его результаты есть у «Газеты.Ru».

Среди других страхов предпринимателей — падение курса рубля, полное отключение страны от международной системы расчетов SWIFT и остановка параллельного импорта, разрешающего ввоз товаров в страну без согласия правообладателя. Их назвали 19%, 17% и 15% опрошенных. Приостановки действия платежных систем опасаются 7% респондентов, а ухода определенных западных поставщиков с внутреннего рынка — 5%. Еще столько же опрошенных назвали существенной проблемой удлинение логистических маршрутов и другие проблемы с логистикой. Ухода западных покупателей из России не хотели бы 2% участников исследования.

Только 9% респондентов заявили, что их бизнесу ничего не угрожает.

По сравнению с прошлым годом у 29% участников исследования риски существенно выросли, у 27% — остались неизменными, у 26% — незначительно увеличились. Несущественно сократились риски у 11% опрошенных. О значительном снижении угроз заявили 7%.

Свыше трети респондентов — 35% — отметили, что снижение выручки более чем на 50% приведет к банкротству их бизнеса. Еще почти столько же — 32% — назвали показатель до 30%. При падении выручки до 50% ожидают банкротства 29% опрошенных. Оставшиеся 4% назвали порог до 10%.

Почти половина участников исследования — 44% — ожидают незначительного роста предпринимательских доходов по итогам 2023 года. 18% прогнозируют отсутствие их прироста. Еще 22% и 13% опрошенных допустили незначительное и значительное снижение доходов соответственно. 3% предпринимателей, предоставивших ответы, уверены в значительном росте показателей в этом году.

Основными факторами роста доходов бизнесмены назвали повышение цен, расширение рынков сбыта и продуктовой линейки, повышение спроса на свою продукцию. Также опрошенные выразили уверенность, что позитивной динамике будет способствовать переориентация продаж на высокомаржинальные продукты (которые можно продавать с высокой прибылью) и вложения в маркетинг с пиаром.

Опрос был проведен в июне. В нем приняли участие 325 представителей российского среднего и крупного бизнеса с оборотами от менее 1 млрд до более чем 1 трлн руб. из различных отраслей экономики. В их числе — торговля и питание, производство, строительство, легкая и оборонная промышленности, транспорт и грузоперевозки, энергетика, IT, сельское хозяйство, а также телекоммуникации.

Ранее сообщалось о росте оборотов малого и среднего бизнеса в России.