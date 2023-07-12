В Госдуме назвали «непрофессиональным взглядом на тяжелую беду» идею легализовать онлайн-продажи алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» назвал «непрофессиональным взглядом на тяжелую беду» поддержку Минпромторгом инициативы сенатора Андрея Клишаса о легализации в стране онлайн-продаж алкоголя и его доставки. По словам Хамзаева, такое решение не учитывает возможный урон для населения.

«Я считаю, что это непрофессиональный взгляд на тяжелую, сложную социальную беду и проблему в стране и однобокое мышление, то есть только со стороны продажников, а не анализ в целом, что такое алкогольная индустрия, какая у нее социальная, последовательная часть, урон какой от этого всего. Для того, чтобы понять на государственном уровне, а не корпоративном, что нам сулит такая инициатива, надо взять во внимание анализ статистики прокуратуры, МВД, Минздрава, Минтруда, регионов и посмотреть, что такое алкогольная индустрия и рынок, который нам предлагают сегодня вывести в свободное плавание в интернет», — заявил он.

Хамзаев подчеркнул, что за последние десять лет в России с трудом удалось навести порядок в алкогольной индустрии, а легализация онлайн-продаж откатит страну назад.

«Мы в офлайн-части алкогольной индустрии порядок навести пока еще не смогли. А онлайн для нас это не то, что преждевременно, а опрометчиво. Понятно, что у каждого есть телефон, и они могут это заказать — тут заслуги Минпромторга практически нет. С учетом того, что мы сегодня имеем на рынке алкогольной продукции более 50%, местами 70%, в зависимости от региона, контрафактный рынок алкоголя (туда же и суррогат можно отнести), идти в легализацию онлайн-продажи алкоголя — это как ящик Пандоры, который мы открываем. Мы за 10 лет более-менее худо-бедно, тяжело, муторно, но смогли навести порядок хоть в какой-то части алкогольной индустрии. Мы можем откатиться на несколько лет назад просто», — добавил он.

В среду статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг РФ поддерживает инициативу о легализации в стране онлайн-продаж алкоголя и его доставки. Проект поправок в законы, разрешающих продажу алкоголя в интернете, 16 июня направил на рассмотрение зампреду правительства Дмитрию Григоренко сенатор Андрей Клишас. По словам Евтухова, в настоящее время в России созданы все инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции и снижения ее потребления населением.

Ранее опрос показал, что большинство россиян хотят заказывать алкоголь с доставкой через маркетплейсы и магазины.