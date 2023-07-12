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Цены на бензин бьют рекорд пятый день подряд

Биржевая цена бензина марки Аи-92 впервые в истории превысила 60 тыс. рублей за тонну

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Global Look Press

Биржевая цена бензина марки Аи-92 в европейской части России четвертый торговый день подряд обновляет исторический максимум, во вторник его стоимость впервые в истории превысила 60 тыс. руб. за тонну. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость топлива по итогам торгов 12 июля выросла до 60 017 руб./т. Бензин марки АИ-95 также подорожал. Его цена составила 66 395 руб./т.

Цены на бензин в России бьют рекорды пятый день подряд. Накануне топливо 92-й марки на бирже стоило 59,551 тыс. руб. за т., 95-й — 66,096 тыс. руб.

По итогам мая российские нефтекомпании сократили объемы переработки сырья на 6,4%, до 715 тыс. т в сутки, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это минимум за 2023 год. Главной причиной подобной динамики стало проведение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Сокращение переработки сырья привело к росту биржевых цен на нефтепродукты, в том числе бензин. Один из собеседников газеты предположил, что нефтекомпании ожидают снижения маржи нефтепереработки из-за сокращения демпфера. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для роста топлива на заправках.

Ранее Reuters допустил «радикальный» способ борьбы российских властей с рисками дефицита топлива.

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