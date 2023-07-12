Путин поручил создать круглогодичные курорты на пяти морях РФ и на Байкале к 2030 году

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в России к 2030 году федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год, сообщает пресс-служба российского правительства.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется создать курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях и на озере Байкал, построить на новых российских курортах не менее 44 тыс. гостиничных номеров.

Ключевой целью проекта должно стать не менее 140 млн внутренних турпоездок, подчеркнул Чернышенко.

В правительстве отметили, что в приоритете — Новая Анапа, Абрау-Дюрсо, Крым, Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград и Приморский край.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.