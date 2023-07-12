В России появятся новые курорты на побережьях пяти морей

Крупные федеральные круглогодичные курорты появятся в России на побережьях пяти морей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма. Об этом пишет газета «Ведомости».

Новые курорты, по словам вице-премьера, появятся на побережьях Азовского, Черного, Японского, Балтийского и Каспийского морей.

Чернышенко напомнил, что по поручению президента к 2030 году нужно создать круглогодичные курорты, которые рассчитаны на размещение не менее 10 млн туристов каждый год. По словам вице-премьера, планируется создать не менее 44 тыс. гостиничных номеров.

Запуск новых курортов будет способствовать выполнению задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сказал Чернышенко. Ключевой показатель этого проекта — рост количества внутренних туристических поездок по России до 140 млн к 2030 году.

Президент Владимир Путин поручил создать в России круглогодичные курорты в ноябре прошлого года.

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