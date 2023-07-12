Названа дата проведения ПМЭФ в 2024 году

В Росконгрессе сообщили, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году будет проходить 5–8 июля. Данные размещены в Telegram-канале фонда.

Форум 2025 года станет 27-м в истории.

Ранее сообщалось, что «Газета.Ru», Лента.ру» (входят в медиахолдинг Rambler&Co) и «Автономная некоммерческая организация «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об информационном партнерстве.

Сотрудничество предполагает совместное развитие мультиспортивного международного турнира «Игры Будущего», который пройдет в Казани в 2024 году, и иных проектов фиджитал-движения. Документ подписали генеральный директор «Ленты.ру» и «Газеты.Ru», исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер и руководитель турнира «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.