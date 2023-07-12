В России вырастут цены на лекарства из-за удорожания импортного сырья

Цены на импортные фармацевтические субстанции вновь начали возрастать после снижения в 2022 году, сообщает «Коммерсантъ».

По данным ведомства, за январь — май некоторые позиции импортных фармацевтических субстанций подорожали на 40–100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причинами такого удорожания являются девальвация рубля и необходимость закупки веществ через посредников в условиях санкций. Аналитики предполагают, что повышение стоимости сырья может отразиться на ценах на лекарства через несколько месяцев.

Например, цена на морскую воду, необходимую для производства назального спрея «Снуп» и средства для промывания носа «Линаква», выросла на 101%, до 97 рублей за килограмм. Цена на используемый в мазях «Метилурацил» диоксометилтетрагидропиримидин увеличилась на 62%, до 1,05 тыс. рублей за килограмм. Фракция, используемая в составе венотонизирующих препаратов «Венарус» и «Детралекс», подорожала на 57%, а кислота, используемая в гепатопротекторе «Урсосан», подорожала на 44%. Цена на лактулозу, необходимую для слабительного «Дюфалак», выросла на 38% по сравнению с прошлым годом, согласно данным RNC Pharma.

По оценкам RNC Pharma, около 80–85% российских препаратов производятся из импортных субстанций. По данным DSM Group, в 2022 году импорт субстанций в Россию увеличился на 50% в натуральном выражении и на 11% в денежном выражении, достигнув 25,3 млн килограмм и $2,3 млрд соответственно.

Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma, отмечает, что стоимость импортных веществ начала расти после снижения цен в 2022 году на 3,1%. Эксперты полагают, что новое падение курса рубля в июне — июле может ускорить рост цен на импортные субстанции, однако аналитики не ожидают «совсем негативных сценариев».

Компания «Герофарм» отмечает, что на стоимость импортных веществ и материалов для производства субстанций также влияют санкции. Часть компонентов приходится закупать через посредников по ценам в 1,5–2 раза выше из-за сложностей с поиском новых поставщиков с сохранением качества, поясняют в компании.

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