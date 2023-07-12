В России спрогнозировали подорожание техники Apple к концу лета

Согласно информации, опубликованной газетой «Известия» со ссылкой на участников рынка, в России к концу лета цены на продукцию Apple и других брендов могут вырасти на десять процентов. Прогноз обусловлен ожидаемым повышением курса доллара. Если курс останется на уровне 90–100 рублей, то в августе стоимость гаджетов возрастет.

Прежде всего, подорожание затронет смартфоны, так как они покупаются чаще, чем компьютеры. Рост цен на каждую категорию и бренд будет зависеть от наличия товара на складе, пояснил директор сети re:Store Расим Лемберанский.

Известный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предполагает, что к концу июля цены могут вырасти на 10–20 процентов. Он отметил, что как только будут распроданы старые запасы, подорожание станет неизбежным.

Ранее стало известно, что американская технологическая компания Apple включила смартфоны iPhone 14 и ноутбуки MacBook на чипе M2 в программу самостоятельного ремонта.

В июне замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что iPhone не будут исключать из списка товаров для параллельного импорта из-за шпионских программ.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.