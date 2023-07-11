Директором по инвестициям УК «Первая» назначен Андрей Русецкий

На должность директора по инвестициям УК «Первая» назначен Андрей Русецкий, сообщает пресс-служба компании. Он будет отвечать за формирование и реализацию инвестиционной стратегии и развитие продуктовой линейки компании.

«Я рад приветствовать Андрея в роли лидера инвестиционной команды УК «Первая». За 16 лет работы на российском рынке как инвестиционный эксперт и портфельный управляющий он прошел более 5 циклов спада и восстановления. Высокие результаты управления и востребованность новых продуктов, созданных с его участием, отлично характеризуют накопленный им опыт. Они подтверждены долгосрочным публичным трек-рекордом паевых инвестиционных фондов, которые традиционно являются визитной карточкой портфельного менеджера», — заявил генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский.

Он подчеркнул, что опыт работы Русецкого в ведущих российских и глобальных управляющих компаниях с фокусом бизнеса на розничных клиентов позволит привнести в УК «Первая» лучшие рыночные практики индустрии управления активами.

«Я уверен, что его экспертиза поможет нам упрочить позиции лучшего провайдера услуг по управлению активами в России по качеству управления фондами, сервиса и коммуникаций. Кроме того, позволит выстроить долгосрочные отношения с клиентами и сделать продукты доверительного управления неотъемлемой частью личных финансов каждого человека», — добавил Бершадский.

Как уточнили в пресс-службе компании, Русецкий работает на финансовом рынке с 2007 года, а специализируется на российском фондовом рынке, макроэкономике, а также мировой экономике. При этом вся его карьера связана с управлением средствами на стороне клиента. До прихода в УК «Первая» отвечал за формирование инвестиционной стратегии и управление продуктовой линейкой в качестве директора по инвестициям управляющей компании ПСБ.