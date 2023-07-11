Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Директором по инвестициям УК «Первая» назначен Андрей Русецкий

Андрей Бершадский: опыт работы Русецкого позволит привнести к нам лучшие рыночные практики

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

На должность директора по инвестициям УК «Первая» назначен Андрей Русецкий, сообщает пресс-служба компании. Он будет отвечать за формирование и реализацию инвестиционной стратегии и развитие продуктовой линейки компании.

«Я рад приветствовать Андрея в роли лидера инвестиционной команды УК «Первая». За 16 лет работы на российском рынке как инвестиционный эксперт и портфельный управляющий он прошел более 5 циклов спада и восстановления. Высокие результаты управления и востребованность новых продуктов, созданных с его участием, отлично характеризуют накопленный им опыт. Они подтверждены долгосрочным публичным трек-рекордом паевых инвестиционных фондов, которые традиционно являются визитной карточкой портфельного менеджера», — заявил генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский.

Он подчеркнул, что опыт работы Русецкого в ведущих российских и глобальных управляющих компаниях с фокусом бизнеса на розничных клиентов позволит привнести в УК «Первая» лучшие рыночные практики индустрии управления активами.

«Я уверен, что его экспертиза поможет нам упрочить позиции лучшего провайдера услуг по управлению активами в России по качеству управления фондами, сервиса и коммуникаций. Кроме того, позволит выстроить долгосрочные отношения с клиентами и сделать продукты доверительного управления неотъемлемой частью личных финансов каждого человека», — добавил Бершадский.

Как уточнили в пресс-службе компании, Русецкий работает на финансовом рынке с 2007 года, а специализируется на российском фондовом рынке, макроэкономике, а также мировой экономике. При этом вся его карьера связана с управлением средствами на стороне клиента. До прихода в УК «Первая» отвечал за формирование инвестиционной стратегии и управление продуктовой линейкой в качестве директора по инвестициям управляющей компании ПСБ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях