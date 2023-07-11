Россияне стали покупать меньше иностранной наличности

Объем вложений россиян в иностранную наличную валюту на 1 июня этого года составил 7,811 трлн руб. в рублевом эквиваленте, следует из материалов Центробанка. В мае, как и в марте-апреле этот показатель продолжил сокращаться.

По данным ЦБ, в мае снижение составило 23,9 млрд руб. В апреле объем вложений в иностранную наличность упал на 29 млрд руб., в марте — на 22 млрд руб. В то же время рублевые сбережения россиян выросли — на 231,1 млрд руб. до 15,652 трлн руб. В марте вложения россиян в нацвалюте увеличились на сопоставимую с маем сумму, в апреле — на 401 млрд руб. Средства населения на депозитах в российских банках в мае 2023 года увеличились на 580,7 млрд руб. В апреле показатель вырос на 578,4 млрд руб.

О рисках хранения накоплений в долларах и евро в начале года заявляла первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Она подчеркивала, что держать средства в валютах «недружественных стран» небезопасно, потому что банки из-за санкций могут потерять запас долларов и евро на своих счетах. Юдаева посоветовала перевести накопления в рубли и отметила, что работа регулятора заключается в повышении надежности нацвалюты.

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