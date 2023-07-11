Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне стали покупать меньше иностранной наличности

ЦБ заявил, что в мае вложения россиян в иностранную наличную валюту продолжили сокращаться

close
100%
Shutterstock

Объем вложений россиян в иностранную наличную валюту на 1 июня этого года составил 7,811 трлн руб. в рублевом эквиваленте, следует из материалов Центробанка. В мае, как и в марте-апреле этот показатель продолжил сокращаться.

По данным ЦБ, в мае снижение составило 23,9 млрд руб. В апреле объем вложений в иностранную наличность упал на 29 млрд руб., в марте — на 22 млрд руб. В то же время рублевые сбережения россиян выросли — на 231,1 млрд руб. до 15,652 трлн руб. В марте вложения россиян в нацвалюте увеличились на сопоставимую с маем сумму, в апреле — на 401 млрд руб. Средства населения на депозитах в российских банках в мае 2023 года увеличились на 580,7 млрд руб. В апреле показатель вырос на 578,4 млрд руб.

О рисках хранения накоплений в долларах и евро в начале года заявляла первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Она подчеркивала, что держать средства в валютах «недружественных стран» небезопасно, потому что банки из-за санкций могут потерять запас долларов и евро на своих счетах. Юдаева посоветовала перевести накопления в рубли и отметила, что работа регулятора заключается в повышении надежности нацвалюты.

Ранее Аксаков рассказал, когда ждать краха США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях