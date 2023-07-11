ВТБ перестал кредитовать клиентов в валютах западных стран, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава финорганизации Андрей Костин. Об этом пишет ТАСС.

«Мы сегодня, конечно, не кредитуем больше в валютах западных стран, такой возможности нет. У нас растет рублевый (кредитование в рублях — «Газета.Ru»). И мы постепенно работаем в юанях, в других валютах», — отметил Костин.

По его оценке, доля рубля в расчетах с дружественными странами составляет около 50%.

В сентябре 2022 года глава ВТБ заявлял, что банк рассматривает возможность запуска кредитования компаний в юанях, ряд таких проектов уже находится в проработке. В интервью Reutes в июне Костин допустил, что конец доминирования доллара США близок на фоне роста популярности китайского юаня. По его словам, в текущей геополитической ситуации многие страны переходят к расчетам за пределами американской валюты и евро, в то время как Китай движется к снятию валютных ограничений. ВТБ обсуждает использование юаня в расчетах с третьими странами, уточнял глава банка.

В пресс-службе банка ТАСС рассказали, что по итогам января-июня этого года клиенты ВТБ открыли около 14,7 тыс. депозитов в китайской валюте на сумму 6,7 млрд юаней. Общий портфель вкладов в юанях составил 10,4 млрд, что более чем в полтора раза больше показателей начала года.

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