Президент Независимого топливного союза объяснил причину роста цен на бензин в России

В некоторых регионах России оптовые цены на бензин превысили розничные, что негативно сказывается на бизнесе и экономике, сказал НСН президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

«Ситуация становится сложной, опт уже превышает в ряде регионов розничные цены, это очень сильно бьет по экономике. Закупочная цена становится выше, чем цена сбыта. Пока еще у операторов есть запас прочности, накопленный за хороший период. По розничным ценам ситуация контролируется, рост наблюдается в рамках инфляционного коридора. Но для бизнеса это шоковая ситуация, которая начинает затягиваться», — указал Баженов.

По его словам, данная ситуация стала следствием того, что в стране были перераспределены потоки в условиях не такого большого профицита бензина в стране. Также сказалась сезонность, считает он. Президент союза добавил, что регуляторы уже знают о сложившейся картине и предпринимают меры, и отметил, что «хотелось бы более оперативных и внушительных мер».

«Что делать? Увеличивать объемы реализации на бирже, биржевое предложение увеличивать в плавающем формате с учетом сезона. А также создавать налоговые условия, скорректировать акциз», — заключил специалист.

Напомним, что 11 июля биржевая цена бензина марки АИ-92 в европейской части России четвертый торговый день подряд обновила исторический максимум, его стоимость впервые составила 59,551 тыс. руб. за тонну.

Ранее сообщалось, что поставки бензина в России продолжают существенно отставать от показателей 2022 года.