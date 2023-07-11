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Сбербанк подвел итоги первой половины 2023 года

Эксперты: прибыль Сбера в этом году может превысить 1,4 трлн рублей

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Unsplash

С начала года кредитный портфель Сбера вырос на 11,5% - до 34,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 8,4% - до 19,8 трлн руб, сообщает пресс-служба банка.

«Выдачи розничных кредитов в июне стали рекордными за всю историю Сбера 720 млрд руб. Также мы закрыли сделку по продаже европейского бизнеса, что нашло позитивное отражение в финансовом результате Сбера», — отметил глава Сбербанка Герман Греф.

Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%.

«Сильные результаты подтверждают наш взгляд на Сбер, целевую цену акций в 350 руб. и рекомендацию «покупать»», — отметила старший аналитик «БКС мир инвестиций» Елена Царева.

Кроме того, аналитики Альфа-банка ожидают, что выручка Сбербанка по итогам 2023 года превысит докризисный уровень и достигнет 1,4 трлн руб., а дивиденды составят 31 руб. на акцию. Такого же мнения придерживается и инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Судя по полугодовым результатам, Сбербанк может заработать рекордную прибыль в текущем году, что значит и новые рекордные дивиденды. Эта стало возможным в том числе благодаря эффективному менеджменту и повышению технологичности бизнеса. Можно предположить, что в обозримой перспективе акции Сбербанка останутся локомотивом российского фондового рынка», — сказал он.

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