Twitch оштрафовали за неудаление данных о спецоперации

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch на 7 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации и информации об азартных играх и онлайн-казино. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственного корреспондента.

Уточняется, что штрафы были назначены сервису по двум делам о нарушении порядка ограничения доступа к информации и ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ.

Согласно первому решению мирового судьи, Twitch отказался удалять стрим с недостоверной информацией о спецоперации, за что получил штраф в 4 млн руб. Во втором случае сервис оштрафовали на 3 млн руб. за неудаление фейков об СВО, а также информации об азартных играх и онлайн-казино.

В конце мая Роскомнадзор включил в реестр соцсетей площадки Дзен, Rutube и Twitch для контроля соблюдения ими требований российских законов.

До этого Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную в России информацию, компании может грозить штраф вплоть до 4 млн руб.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы назначил сервису Twitch штраф в размере 4 млн руб. за неудаление фейков о деятельности Вооруженных сил РФ.