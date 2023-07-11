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Глава ПСБ рассказал о роли банков в обеспечении технологического суверенитета

Петр Фрадков: наш путь — это экономика с опорой на собственный ресурс и кооперацию

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

С введением санкций задача обеспечения технологического суверенитета встала особенно актуально, и на этом фоне функциональные приоритеты банков кардинально изменились. Об этом на деловом завтраке «Открытый разговор о российской промышленности: вызовы и приоритеты» в рамках XIII международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

«Раньше одной из ключевых функций банковского сообщества являлось обеспечение связи международного капитала и внутреннего с точки зрения привлечения средств, а теперь банки сами - источник привлечения капитала для промышленных предприятий», — приводит его слова пресс-служба ПСБ.

Он подчеркнул, что путь России — это экономика с опорой на собственный ресурс и кооперацию.

«И именно кооперация и тесное взаимодействие банков и промышленности — это источник финансовых ресурсов, необходимых для достижения актуальных целей импортозамещения и повышения технологического суверенитета», — добавил Петр Фрадков.

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Отмечается, что на мероприятии представители банковского сообщества, промышленных предприятий, институтов развития, научных и образовательных организаций, государственных структур обсудили цели и задачи технологического суверенитета и роль высокотехнологичного импорта и банков в его обеспечении, а также консолидацию усилий с бизнесом при реализации инновационных проектов и интеграцию научной школы с промышленностью

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