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Бизнесменам упростят получение копий документов из реестра юрлиц

Бизнесу предложили дать возможность получать копии документов из ЕГРЮЛ в электронной форме

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Евгений Биятов/РИА Новости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, дающий возможность компаниям и индивидуальным предпринимателям получать документы из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) в электронной форме. Об этом пишет «Парламентская газета».

По мнению комитета, это должно быть сделано на ближайших пленарных заседаниях.

Законопроект предусматривает изменения в закон «О государственной регистрации юрлиц и ИП». В соответствии с ними, бизнес сможет получать копии учредительных документов в электронной форме и бесплатно.

Поправки были разработаны Минфином и одобрены Кабмином в апреле. Министр финансов Антон Силуанов тогда отмечал, что это сократит бумажный документооборот и снизит расходы получателей копий. По словам министра, получение копий документов из ЕГРЮЛ в электронной форме будет востребовано бизнесом.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.

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