АКРА и «Эксперт РА» присвоили «МегаФону» наивысший рейтинг кредитоспособности

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «Мегафону» до уровня ААА по российской национальной шкале со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба «Мегафона».

Отмечается, что рейтинг выпусков облигаций, выпущенных компанией, также установлен на уровне ААА (RU).

«Повышение рейтинга «Мегафона» обусловлено улучшением бизнес-профиля компании благодаря более сильным финансовым и операционным показателям по итогам 2022 года в ключевом сегменте бизнеса – мобильной связи – в сравнении с основными конкурентами, а также с повышением качественной оценки долговой нагрузки компании», — говорится в сообщении АКРА.

В свою очередь, агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ПАО «МегаФон» на уровне ruAAA по национальной шкале. Прогноз по рейтингу также стабильный.

Как отметили эксперты агентства, стратегия «Мегафона» с концентрацией на развитии телеком-бизнеса позволяет занимать лидирующие позиции на рынке мобильной связи и позитивно влияет на финансовое состояние оператора, несмотря на внешние факторы.

Также в агентстве считают, что «Мегафон» наращивает число абонентов благодаря росту качества связи, что делает клиентскую базу более устойчивой. При этом финансовые риски компании оценены на низком уровне. Также на рейтинговую оценку повлияли уровень долговой нагрузки, показатели рентабельности и достаточный уровень прогнозной ликвидности.

Как подчеркнул финансовый директор «Мегафона» Денис Федотов, компания активно работает над повышением эффективности бизнеса.

«Основной фокус компании сосредоточен в телеком-сегменте. За прошедший год мы провели реструктуризацию активов – приобретали компании, связанные с телеком-направлением, отвечающие нашим ключевым задачам, и отказались от непрофильных. Мы видим, что эксперты рейтинговых агентств также отметили эффективность этого подхода и оценили сильные позиции «Мегафона» среди конкурентов, присвоив максимальный рейтинг», — заявил он.