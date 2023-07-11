У россиян снизился интерес к покупке алкоголя онлайн

В России стало меньше граждан, которые хотят покупать алкоголь онлайн. Сейчас таковых 54%, годом ранее их было 63%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Romir.

В прошлом году интерес к покупке алкоголя в интернете в основном проявляли клиенты сетей «Красное и белое» (52%), «Пятерочки» (34%) и Ozon (26%). Сейчас их доля упала до 24%, 23% и 22% соответственно. Аналитики Romir связали тенденцию с изменением ассортимента в торговых сетях и ростом цен на спиртное. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов добавил, что на тенденцию также повлияло развитие нелегального рынка продажи алкоголя. По оценкам Минфина, теневой сегмент продажи спиртного сейчас составляет около 30 млрд руб. Поэтому, по словам Соколова, существующий спрос на спиртное в интернете уже удовлетворяется за счет существующего «черного» рынка.

Сейчас в России действует запрет на продажу алкоголя в интернете с доставкой курьером на дом. Можно только сделать заказ спиртного в сети с последующим самовывозом. В исследовании говорится, что 43% опрошенных не знали о таком запрете.

51% опрошенных заявили, что не считают его эффективным способом борьбы с алкоголизмом.

В России предпринимались попытки снять запрет на продажу алкоголя в интернете. Так, власти собирались провести с 1 ноября этого года эксперимент по реализации отечественного вина через «Почту России». Но в июле планы были отменены, соответствующий законопроект сняли с рассмотрения «Почты России».

Ранее сообщалось об отсутствии в России дефицита виски и коньяка.