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«Галс-Девелопмент» предлагает отделку коттеджей «под ключ»

Жителям поселка на Ильинском шоссе предложили внутреннюю отделку коттеджей

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пресс-служба «Галс-Девелопмент»

УК «Корвет», управляющая компания застройщика «Галс-Девелопмент», запустила новый продукт для покупателей коттеджей в премиальном поселке «Маслово Forest Club» на Ильинском шоссе. Речь идет о внутренней отделке «под ключ», сообщила пресс-служба компании.

Работы включают возведение внутренних перегородок, установку межкомнатных дверей, укладку напольного покрытия, а также «теплого пола» в прихожей и ванных комнатах, финишную отделку стен, потолка, лестницы, установку сантехники, розеток, выключателей и светильников.

Кухня оборудуется гарнитуром со встроенной бытовой техникой европейских брендов, а зона гостиной – по желанию владельца – дровяным камином.

В январе 2024 года пример отделки будет выполнен в первом готовом коттедже «Маслово Forest Club». Это резиденция типа Berry площадью 257,8 кв. м, построенная с опережением сроков.

По словам директора департамента эксплуатации ГК «Галс-Девелопмент», гендиректора УК «Корвет» Василия Бушкарева, заказывая отделку «под ключ» от застройщика, собственники резиденций сэкономят время и финансовые ресурсы на ремонте.

Владелец дома может также заказать отделку по собственному дизайн-проекту. Кроме этого, УК «Корвет» предоставляет услуги по пристройке к дому веранды, гаража, а также осуществляет ландшафтный дизайн придомового участка.

Коттеджный поселок премиум-класса «Маслово Forest Club» расположен в 28 км от МКАД по Ильинскому шоссе вблизи Николиной Горы. Поселок объединяет 119 двухэтажных домов свободной планировки площадью от 198 до 268 кв. м с участками от 10 до 20 соток.

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