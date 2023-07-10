Россию лишили компании, которая помогала продавать ее нефть в обход санкций

К началу июля 2023 года Россия лишилась основной части танкерного флота индийской Gatik Ship Management, который использовался для перевозки нефти в другие страны. Всего у компании осталось четыре судна. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на международную морскую базу данных Equasis.

По данным агентства, в апреле флотилия индийской фирмы, помогающей Москве перевозить сырую нефть морским путем в условиях международных санкций, насчитывала 42 танкера. Однако уже к июлю численность сократилась на 38 судов на фоне потери доступа к страхованию транспортных средств, так как компания нарушала установленный Западом потолок цен на нефть в $60 за баррель.

В публикации указали, что несмотря на потерю большинства судов, оставшиеся все также перевозят нефть из России. Четыре судна находятся под контролем различных зарубежных фирм, чье происхождение неизвестно.

13 мая американское издание Politico сообщило, что Евросоюз (ЕС) панирует ввести санкции, нацеленные на борьбу с российским «теневым флотом» танкеров, при помощи которых тайно осуществляют транспортировку нефти из России.

Ранее теневой флот России оценили в $2,2 млрд.