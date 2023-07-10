Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россию лишили компании, которая помогала продавать ее нефть в обход санкций

Equasis: Россию лишили большей части теневого флота, используя индийскую Gatik

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

К началу июля 2023 года Россия лишилась основной части танкерного флота индийской Gatik Ship Management, который использовался для перевозки нефти в другие страны. Всего у компании осталось четыре судна. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на международную морскую базу данных Equasis.

По данным агентства, в апреле флотилия индийской фирмы, помогающей Москве перевозить сырую нефть морским путем в условиях международных санкций, насчитывала 42 танкера. Однако уже к июлю численность сократилась на 38 судов на фоне потери доступа к страхованию транспортных средств, так как компания нарушала установленный Западом потолок цен на нефть в $60 за баррель.

В публикации указали, что несмотря на потерю большинства судов, оставшиеся все также перевозят нефть из России. Четыре судна находятся под контролем различных зарубежных фирм, чье происхождение неизвестно.

13 мая американское издание Politico сообщило, что Евросоюз (ЕС) панирует ввести санкции, нацеленные на борьбу с российским «теневым флотом» танкеров, при помощи которых тайно осуществляют транспортировку нефти из России.

Ранее теневой флот России оценили в $2,2 млрд.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях