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Цены на нефтепродукты в России создаются на рыночной основе

ФАС: цены на нефтепродукты формируются на рыночной основе без госрегулирования

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Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Ткачева сообщила, что по российскому законодательству не предусмотрено госрегулирование цен на нефтепродукты. Все происходит на рыночной основе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ответ ведомства депутату.

Ранее Ткачев направил обращение в ФАС, касающееся повышения розничных цен на автомобильный бензин на АЗС на территории Липецкой области.

«Законодательством Российской Федерации не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу товаров, самостоятельно принимают решения о ценах на продаваемые товары», — сказано в ответе.

В ФАС добавили, что ведомство может осуществлять контроль за ценообразованием на рынке в виде проверки обоснованности цен, Либо в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений или действий.

22 июня «Интерфакс», ссылаясь на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) сообщил, что биржевая стоимость бензина марки Аи-92 в европейской части России на торгах поднялась на 2% и достигла рекордных 58,55 тыс. рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что цены на бензин в России могут вырасти еще сильнее из-за одного решения правительства.

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