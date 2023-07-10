В России предложили провести приватизацию в пользу пенсионеров

На фоне обсуждений приватизации в последнее время, можно подумать о ее проведении в интересах пенсионеров. Об этом «Ведомостям» заявил руководитель Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров.

«Проведение приватизации в интересах пенсионеров, во-первых, может повысить легитимность этой процедуры, а во-вторых, решить другие задачи, такие как вопрос развития внутреннего инвестиционного рынка», — отметил Назаров.

По его словам, передача государственной собственности, которая произошла в 90-е годы, была грабительской. Поэтому сейчас необходим социально ориентированный вариант. Например, есть линейная приватизация, которая отправляет средства, полученные от продажи госпакетов, на разовую надбавку к пенсиям. Другой путь заключается в передаче акций госкомпаний гражданам через пенсионные фонды.

Эксперты рынка посчитали, что решение о приватизации было бы актуально на фоне увеличивающегося дефицита бюджета. Кроме того, она помогла бы перезапустить отрасли промышленности, потому что сейчас многие направления нуждаются в средствах на фоне санкций.

27 июня РБК, ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов писал, что Министерство труда и социальной защиты России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года.

Ранее в России заявили о возможном пересмотре пенсионного возраста.