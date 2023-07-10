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В России снизилось число компаний, признанных банкротами

«Ъ»: число компаний-банкротов в России снизилось на 40% по итогам первого полугодия

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Количество компаний, признанных банкротами в России, снизилось на 40% по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Федресурса.

В январе—июне количество корпоративных банкротств снизилось год к году до 3115 юрлиц. Распределение по регионам остается прежним: больше всего обанкротилось юрлиц в Москве (685), Московской области (218), Санкт-Петербурге (200), Республике Татарстан (116) и Свердловской области (99).

Эксперты рынка сошлись во мнении, что число банкротств в первом полугодии снизилось благодаря мораторию, который действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Кроме того, с момента обращения в суд до признания компании банкротом проходит как минимум шесть месяцев, в ряде случаев год и больше. Такие большие сроки, вполне вероятно, помогли некоторым должникам урегулировать свои проблемы с кредиторами.

Аналитики посчитали, что снижения числа корпоративных банкротств в будущем не предвидится, так как экономическая обстановка в стране не стала лучше. Поэтому, с учетом экономической обстановки и общей нестабильности на фоне санкций, ожидается рост банкротств. При этом основные риски есть у тех компаний, которые были ориентированы на экспорт, и чьи товары попали под западные санкции.

21 апреля РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина сообщили, что российское правительство планирует рассмотреть вопрос расширения категорий граждан, которые имеют право обращаться с заявлением о признании себя банкротом во внесудебном порядке.

Ранее сообщалось, что число корпоративных банкротств в России за год упало почти вдвое.

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