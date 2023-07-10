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Страны начали репатриировать золото из-за санкций против России

Reuters: страны стали возвращать свои золотые резервы на фоне антироссийских санкций

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Павел Лисицын/РИА Новости

Все больше стран начали возвращать свои запасы золота после введения западными странами санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные опроса центральных банков и суверенных фондов от американской инвестиционной компании Invesco.

По данным опроса, более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центральных банков считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в прошлом. Замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов в $640 млрд в прошлом году создало прецедент, что обеспокоило значительную часть центральных банков.

При этом 60% опрошенных посчитали, что созданный Западом прецедент лишь увеличил привлекательность золота. Кроме того, в этом году 68% респондентов заявили, что они стали хранить золото у себя. В 2020 году золотые запасы у себя хранили 50% участников опроса.

Сложная геополитическая обстановка спровоцировала возвращение золотых активов некоторыми центробанками обратно в свою страну, чтобы держать его в качестве актива-убежища. Кроме того, 80% опрошенных считают, что геополитическая напряженность будет главным риском в следующем десятилетии.

22 апреля газета The Epoch Times писала, что центральный банк Китая в течение последних пяти месяцев увеличивал свои золотые резервы, одновременно сокращая запасы американских облигаций.

Ранее сообщалось, что мировые центробанки скупили рекордные объемы золота по итогам первого квартала.

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